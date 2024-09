Israelische Armee: Hisbollahführer Nasrallah bei Raketenschlag getötet. Die Terrororganisation hat dessen Tod bislang nicht bestätigt. In der Nacht setzt Israel seine Bombardierungen in südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut fort. Dutzende Menschen sterben, Hunderte fliehen. Liveblog zum Krieg in Nahost

Verfassungsrichter bremsen AfD ein. Nach der turbulenten Auftaktsitzung des Landtags war die CDU vor das oberste Gericht gezogen – der Alterspräsident der AfD hatte keine Abstimmung zugelassen. Zu Unrecht, wie der Verfassungsgerichtshof in einem Eilverfahren entschieden hat. An diesem Samstagvormittag soll nun ein neuer Landtagspräsident gewählt werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Länder wehren sich gegen Sparpläne der Bahn. Die Deutsche Bahn muss umsteuern. Am liebsten würde sie auch ein paar defizitäre Fernzüge streichen. Doch in den Bundesländern regt sich dagegen massiver Widerstand. ICEs durch Regionalzüge zu ersetzen, werde man nicht akzeptieren, heißt es. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Habeck dreht im Streit mit Wagenknecht bei. Bei einem Wahlkampfauftritt Ende August wirft der Minister dem Bündnis Sahra Wagenknecht vor, sich von Russland bezahlen zu lassen. Weil er dafür keine Beweise hat, muss er jetzt eine Unterlassungserklärung abgeben. Zum Artikel (SZ Plus)

VW kappt erneut die Prognose. Europas größter Autohersteller rutscht immer tiefer in die Krise. Jetzt musste Volkswagen seine Ziele noch weiter nach unten korrigieren – zum zweiten Mal binnen zwei Monaten. Schuld daran ist vor allem die Kernmarke. Zum Artikel

Österreich gibt sich ein neues Parlament. Bei der Nationalratswahl an diesem Sonntag stehen die Rechtspopulisten der FPÖ vor einem Sieg. Da niemand mit ihrem Spitzenkandidaten Kickl koalieren will, könnte es auf ein Bündnis von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen hinauslaufen - sofern die ÖVP nicht umfällt. Zum Artikel (SZ Plus)

Hacker-Angriff auf Trumps Team: Drei Iraner angeklagt. Die US-Justiz sucht nach drei Männern, die für die Regierung in Teheran arbeiten sollen. Sie stehen angeblich hinter dem Versuch, internes Material aus dem Wahlkampfteam der Republikaner zu veröffentlichen. Zum Liveblog zur US-Wahl

Haftstrafen nach Suppenwurf auf Gemälde. Zwei Aktivistinnen schleudern Oktober 2022 in London Dosensuppe auf ein Bild von van Gogh. Sie müssen nun hinter Gitter. Klimaschützer reagieren empört auf das Urteil und wiederholen die Aktion gleich noch einmal – diesmal bei zwei "Sonnenblumen"-Bildern. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig ist