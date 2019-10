Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Lebensmittelskandal um den Wursthersteller Wilke will Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) heute in Wiesbaden eine Zwischenbilanz ziehen. Grundlage sind Berichte des zuständigen Landkreises Waldeck-Frankenberg und des Regierungspräsidiums Kassel. Laut einer Ankündigung des Ministeriums will Hinz auch über Konsequenzen für die hessische Lebensmittelüberwachung informieren.

In Wilke-Wurst waren Listerien-Keime nachgewiesen worden, die bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein können. Drei Todes- und 37 Krankheitsfälle werden mit Waren des Unternehmens im nordhessischen Twistetal-Berndorf in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer. Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft den Behörden Fehlentscheidungen und zu spätes Eingreifen vor.

Am Nachmittag soll Wilke-Wurst auch Thema in der Plenardebatte im Landtag in Wiesbaden werden. Die Linksfraktion beklagt "ein eklatantes Versagen hessischer Behörden auf allen Ebenen". Die FDP fordert, den "Wilke-Wurstskandal endlich vollständig" aufzuklären.