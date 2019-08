Magdeburg (dpa/sa) - Die Zentrale des Landesbaumanagements (kurz BLSA) liegt ab November im Magdeburger Wissenschaftshafen. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten werde derzeit vorbereitet, sagte der neue Chef der Behörde, Andreas Grobe, am Dienstag in Magdeburg. Bis voraussichtlich Herbst 2025 sollen 100 Beschäftigte den sogenannten Speicher A sowie Büros in der Nachbarschaft nutzen. Zuvor hatte die Behörde im Frühjahr seine Zentrale wegen Einsturzgefahr geräumt.