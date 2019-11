Hamburg (dpa/lno) - Angesichts drohender Verdrängung angestammter Mieter in Hamburg-Ottensen und auf St. Pauli hat die Stadt drei weitere Grundstücke übernommen. Dabei handele es sich um zwei Objekte in der Friedensallee und der Ottenser Hauptstraße mit insgesamt 19 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sowie ein Grundstück mit 20 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten in der Friedrichstraße, die verkauft werden sollten, wie die Finanzbehörde am Freitag mitteilte. Da sich die Käufer nicht auf eine sogenannte Abwendungsvereinbarung mit den Bezirken einlassen wollten, mit denen die Sozialstruktur in besonders nachgefragten Szenevierteln erhalten werden soll, habe die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht.

"Der Schutz der Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung in Hamburg ist uns wichtig, das zeigt auch die Ausübung des Vorkaufsrechtes für diese Grundstücke", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). "Es ist mit den mittlerweile in 12 Gebieten geltenden Sozialen Erhaltungsverordnungen möglich, die in Hamburg rund 212 000 Bewohnerinnen und Bewohner schützen."

Im Rahmen der Sozialen Erhaltungsverordnungen hatte der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) bereits im November letzten Jahres und im Frühjahr fünf Grundstücke in St. Pauli, der Schanze und in Ottensen übernommen.

"Die Ausübung der Vorkaufsrechte der Stadt ist ein scharfes Schwert, das wir bei spekulativ orientierten Hausverkäufen, der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen oder Luxusmodernisierungen anwenden können", sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tharks. Wer sich nicht an die Spielregeln der sozialen Erhaltungsverordnung halte, "bekommt die rote Karte". Nach dem Ankauf durch die Stadt werde das jeweilige Haus dann an zuverlässige und soziale Partner verkauft.

"Jeder Vorkauf, der explodierende Mieten verhindert, ist richtig", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heike Sudmann. "Das allein reicht aber nicht: Damit die wesentlich größere Zahl der Mieter*innen außerhalb der Sozialen Erhaltungsgebiete vor dem Mietenwahnsinn geschützt wird, müssen SPD und Grüne endlich auch in Hamburg einen Mietendeckel einführen."

Der Stadtentwicklungsexperte der FDP, Jens Meyer, sieht hinter dem aktuellen Einschreiten der Stadt taktisches Kalkül: "Der Wahlkampf rückt näher und lässt den Senat erneut Millionen Euro an Steuergeld ausgeben, um einige wenige Bewohner beim Mietpreis zu bevorteilen." Um die Belastungen durch Mietpreissteigerungen für alle zu begrenzen, müssten ausreichend Wohnungen zur Verfügung stehen. "Hierfür brauchen wir schnellere Baugenehmigungen, weniger Vorschriften, mehr Neubau und Nachverdichtung", sagte Meyer.