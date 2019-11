Erfurt (dpa/th) - Die Vermessung von Baugrundstücken in Thüringen kann künftig noch schneller beginnen. Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation hat mehr als zwei Millionen Dokumente digitalisiert und so online nutzbar gemacht. Damit könnten nun öffentlich bestellte Vermessungsingenieure rund um die Uhr und ohne Wartezeit auf die benötigten Unterlagen zugreifen, sagte der Präsident des Landesamtes, Uwe Köhler, am Donnerstag in Erfurt.

Damit würden das Personal der Behörde entlastet und die Arbeit der Vermessungsingenieure flexibler gestaltet. Diese mussten bislang einige Tage auf die benötigten Unterlagen warten.

Die Digitalisierung der zum Teil bis zu 150 Jahre alten Dokumente dauerte zehn Jahre und kostete laut Köhler rund 13 Millionen Euro. Gescannt wurden rund 1,6 Millionen Vermessungszeichnungen - sogenannte Risse -, 166 000 Karten und 150 000 Skizzen.

"Wir haben als erste Landesbehörde in Thüringen alle unsere Datenbestände, soweit sie nicht dem Datenschutz unterliegen, für jedermann online abrufbar ins Internet eingestellt", betonte Köhler. Für das Katasterportal sollen in den nächsten fünf Jahren noch einmal mehr als eine Million Dokumente digitalisiert werden.

Die Anforderungen an die amtlichen Nachweise seien hinsichtlich Genauigkeit, Inhalt und Aktualität bei gleichzeitigem personellen Aderlass immer weiter gewachsen. Im Katasterwesen sind den Angaben zufolge landesweit rund 500 Mitarbeiter beschäftigt und damit etwa die Hälfte weniger als noch vor drei Jahrzehnten.