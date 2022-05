Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat besseren Schutz vor Gewalt für Menschen in Behinderteneinrichtungen gefordert. "Das Thema braucht Licht, es wurde lange tabuisiert", sagte Dusel in Berlin bei der Vorstellung einer Handlungsempfehlung zum Gewaltschutz. Die strukturelle Abhängigkeit von behinderten Menschen in Einrichtungen sei gewaltfördernd, so Dusel. Das Maßnahmenpapier für Politik und Praxis fordert beispielsweise von den Trägern, gemeinsam mit behinderten Menschen bessere Gewaltschutzkonzepte auszuarbeiten und diese umsetzen. Es wurde vom Bundesbehindertenbeauftragten und dem Deutschen Institut für Menschenrechte herausgegeben.