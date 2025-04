80 Jahre nach der Befreiung von Bergen-Belsen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Bedeutung der Erinnerung an die Geschichte des Konzentrationslagers betont. „Erinnerungsarbeit mag noch so schwer und bedrückend sein, sie ist die Brücke zur Gegenwart und zu den Konsequenzen, die daraus heute für uns folgen“, sagte Weil am Sonntag bei der Gedenkfeier. Das Eintreten gegen rassistische Verfolgung sei „Auftrag unserer Verfassung“, so Weil. Gut 50 Überlebende des Lagers waren bei der Gedenkveranstaltung mit ihren Angehörigen anwesend. Einige von ihnen waren als Kinder in dem KZ inhaftiert, andere kamen dort zur Welt oder im nahe gelegenen „Displaced Persons Camp“, in dem die Häftlinge nach ihrer Befreiung zunächst untergebracht waren. Am 15. April 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Auch der Befreiung des Konzentrationslagers Flossenbürg in der Oberpfalz wurde am Sonntag gedacht.