Sozialverbände fordern eine angemessene Erhöhung des Sofort-Zuschlags für Kinder. Die derzeit diskutierte Höhe von 25 Euro monatlich bleibe weit hinter dem Nötigen zurück, erklärte der Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, Maria Loheide, am Dienstag. Der Zuschlag müsse "spürbar für Erleichterung sorgen". Sie verwies auf Berechnungen, wonach Kinder in der Grundsicherung monatlich 78 Euro zu wenig erhielten. Der Regelsatz und das Existenzminimum entwickelten sich in dramatischer Weise auseinander, so Loheide. Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, erklärte, wer wirklich helfen wolle, dürfe "keine Trostpflaster" verteilen. Was Kinder wirklich bräuchten, werde durch die Realität diktiert - "nicht durch den Haushaltsplan des Finanzministers". Die Bundesregierung will die finanziellen Leistungen laut Koalitionsvertrag mittelfristig für Kinder in einer Kindergrundsicherung zusammenfassen. Bis ein solches Gesetz verabschiedet wird, sollen bedürftige Familien zur Überbrückung einen monatlichen Zuschlag erhalten. Medienberichten zufolge wird über eine Höhe von bis zu 25 Euro verhandelt.