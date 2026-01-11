Wie Deutschland der Ukraine bei einem Waffenstillstand helfen wird? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Kiew zwar Sicherheitsgarantien zugesagt, allerdings viel zurückhaltender als andere Europäer. Soldaten ja, aber nur auf Nato-Gebiet, so Merz. Grünen-Chefin Franziska Brantner, 46, signalisiert im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass das wohl nicht reicht und Deutschland um einen Einsatz in der Ukraine kaum herumkommen wird. Die Grünen mahnen auch einen neuen Kurs der Bundesregierung in der Sicherheits- und Außenpolitik an: den Aufbau europäischer Streitkräfte und Abschreckung auch gegen die Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump in Grönland. Die Grünen-Chefin ist sich sicher: „Für Europa und die Demokratie ist die Lage bedrohlich.“
Grünen-Chefin Brantner„Wir brauchen europäische Streitkräfte“
Franziska Brantner erwartet, dass die Bundeswehr einen Waffenstillstand möglicherweise auch in der Ukraine absichern muss. Gefahren für Europas Frieden sieht die Grünen-Chefin aber nicht nur im Osten. Auch gegen US-Präsident Trump fordert sie einen Kurs der Stärke.
Interview von Markus Balser und Sina-Maria Schweikle, Berlin
