Franziska Brantner erwartet, dass die Bundeswehr einen Waffenstillstand möglicherweise auch in der Ukraine absichern muss. Gefahren für Europas Frieden sieht die Grünen-Chefin aber nicht nur im Osten. Auch gegen US-Präsident Trump fordert sie einen Kurs der Stärke.

Interview von Markus Balser und Sina-Maria Schweikle, Berlin