Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Mitgliedstaaten der transatlantischen Allianz eindringlich zu verstärkten militärischen Anstrengungen aufgerufen, um einen von Moskau geführten Krieg zu verhindern. Ein russischer Angriff könne „von einem Ausmaß sein, wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben“, sagte Rutte bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin. Zu viele Nato-Staaten spürten nicht die Dringlichkeit der Bedrohung in Europa. Sie müssten aber die Verteidigungsausgaben und die Produktion rasch erhöhen. Rutte traf in Berlin auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser rechnet weiter damit, dass die USA im nächsten Jahr wie geplant mit der Stationierung von weitreichenden Waffen in Deutschland beginnen. „Es gibt keine Ankündigung und auch keine Schritte hin zur Auflösung des gegenseitigen Sicherheitsversprechens, das wir uns gegeben haben“, sagte Merz.