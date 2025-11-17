Taiwan verteilt seit Montag erstmals an Millionen Haushalte auf der gesamten Insel ein Handbuch mit Anweisungen für den Fall einer Invasion Chinas. Darin geschildert würden detaillierte Szenarien über mögliche Angriffe auf die kritische Infrastruktur, Drohnenangriffe und Begegnungen mit Soldaten, berichtete das Nachrichtenportal Taipei Times am Montag. In dem neuen Leitfaden mit 36 Seiten würden Eltern zudem ermutigt, offen mit ihren Kindern über die Bedrohung durch einen Krieg zu sprechen. Auch sollten sie ihnen beibringen, Falschinformationen zu erkennen. In zwei früheren Ausgaben des Handbuchs gab es hingegen Tipps zum Verhalten bei Naturkatastrophen. Anlass der Kampagne ist der verstärkte Druck Chinas auf Taiwan. Peking betrachtet Taiwan als „abtrünnige Provinz“, die es unter seine Herrschaft bringen will.