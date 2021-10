Nach dem Auftauchen Vermummter vor dem Privathaus von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Leichlingen hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Es besteht der Verdacht von Verstößen gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Aktion stand vermutlich in Zusammenhang mit dem für NRW geplanten Versammlungsgesetz. Dies lasse sich aus den Zeugenaussagen schließen, so die Polizei. Mindestens 15 Menschen sollen durch die Straßen der 28 000-Einwohner-Stadt vor Reuls Haus gezogen sein. Einige von ihnen hatten dort Bengalos gezündet, Parolen gerufen und Banner hochgehalten. Reul selbst war bei dem Vorfall am Sonntag nicht zu Hause. Die Polizei war mit Einsatzzügen von drei Hundertschaften samt Hubschrauber angerückt.