Frustrierte Bürgermeister„Der Bund soll sich um seine Aufgaben kümmern, statt Förderprogramme aufzulegen“

Mit 16 bei der SPD, mit 25 Bürgermeister, jetzt Oberbürgermeister von Heidenheim an der Brenz: Michael Salomo. Auch er war schon Ziel von Angriffen.
Mit 16 bei der SPD, mit 25 Bürgermeister, jetzt Oberbürgermeister von Heidenheim an der Brenz: Michael Salomo. Auch er war schon Ziel von Angriffen. (Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa)

Wer Kommunalpolitik macht, hat wenig zu lachen. Michael Salomo vom Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sieht die Verantwortung dafür vor allem in Berlin.

Von Claudia Henzler, Heidenheim

Was sollen wir zuerst schließen – die Bücherei oder das Freibad? Mit solchen oder ähnlichen Fragen müssen sich nicht wenige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland beschäftigen. Vielen Gemeinden fehlt das Geld, dazu kommt ein enormer öffentlicher Druck. Manche Kommunalpolitiker werden öffentlich beleidigt, sogar bedroht. Immer mehr geben auf, weil sie frustriert oder ausgebrannt sind. Die Zeiten waren schon mal besser, um Erfolgserlebnisse in der Kommunalpolitik zu sammeln.

