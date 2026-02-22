Was sollen wir zuerst schließen – die Bücherei oder das Freibad? Mit solchen oder ähnlichen Fragen müssen sich nicht wenige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland beschäftigen. Vielen Gemeinden fehlt das Geld, dazu kommt ein enormer öffentlicher Druck. Manche Kommunalpolitiker werden öffentlich beleidigt, sogar bedroht. Immer mehr geben auf, weil sie frustriert oder ausgebrannt sind. Die Zeiten waren schon mal besser, um Erfolgserlebnisse in der Kommunalpolitik zu sammeln.