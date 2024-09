Ein Auftritt des früheren Grünen-Politikers Volker Beck bei einer Veranstaltung zum Thema Antisemitismus ist von einem größeren Polizeieinsatz begleitet worden. Grund war eine zeitgleich stattfindende propalästinensische Demonstration. Polizisten und Absperrgitter hielten die mehr als 100 Demonstranten von der Veranstaltung in der Uni-Bibliothek der TU Berlin fern. Viele der Demonstranten skandierten lautstark: „Palestine will be free“ und „Viva, viva Palästina“.