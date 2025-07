Mehrere Bundesländer planen Gesetze, um AfD-Parteimitglieder vom Staatsdienst fernzuhalten. Was bedeutet das für Lehrer, Polizisten und Richter? Und was ist davon zu halten?

Von Benedikt Peters und Ronen Steinke

Bevor jemand in Deutschland Beamter oder Beamtin werden kann, muss er oder sie einen Eid leisten. „Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“ In manchen Bundesländern muss dabei noch die Landesverfassung erwähnt werden, die Worte „so wahr mir Gott helfe“ darf man auch weggelassen.