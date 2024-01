Die Leistungen der öffentlichen Verwaltung sind nach Einschätzung des Beamtenbunds dbb wegen Personalmangels immer stärker in Gefahr. "Dem Staat fehlen mehr als 550 000 Beschäftigte und die Lage wird mit der Pensionierung der Babyboomer immer schlimmer", sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach am Montag bei der dbb-Jahrestagung. Mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte würden in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. "Der Personalnotstand gefährdet die Handlungsfähigkeit von Staat und Verwaltung", sagte Silberbach. Offene Stellen seien kaum noch zu besetzen, ob in der klassischen Verwaltung, in IT-Abteilungen, Kindergärten, der Stadtreinigung oder Bauämtern. Die Bürger bekämen dies immer stärker zu spüren.