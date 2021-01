Von Benedikt Peters

In Zeiten der Pandemie müssen sich viele Menschen von alten Gewissheiten verabschieden, das gilt auch für Deutschlands Beamte. Die Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds (DBB), dem Dachverband mehrerer Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, findet eigentlich immer in Köln statt, in einer gut gefüllten Veranstaltungshalle. 2021 ist das anders, am Montag kommt der Livestream aus dem DBB-Haus an der Berliner Friedrichstraße, und zu sehen sind gerade einmal drei Menschen: In die Kameras blicken Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Moderatorin Anke Plättner.

Silberbach wirkt nicht unzufrieden, was möglicherweise auch am Grußwort der Kanzlerin liegt, kurz zuvor wurde es eingeblendet. "Der öffentliche Dienst hält unser Land unter den schwierigen und ungewohnten Pandemie-Bedingungen am Laufen", sagte Angela Merkel (CDU). Das Lob von ganz oben zeigt, dass das zentrale Narrativ, mit dem die Gewerkschaften mitten in der Krise für Gehaltserhöhungen kämpfen, bis an die Spitze der Bundesregierung vorgedrungen ist.

Die Corona-Pandemie hat vielen Menschen klargemacht, wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist: die Krankenpfleger sowieso, aber zum Beispiel auch die Mitarbeiterinnen der Bundesagentur für Arbeit, die im Eiltempo Anträge auf Kurzarbeit prüfen. Auch als Anerkennung solcher Leistungen gab es für die Beschäftigten von Bund und Kommunen vergangenen Herbst eine Gehaltserhöhung.

Der Job eines Gewerkschafters aber ist es nicht, zufrieden zu sein, und so stellt DBB-Chef Silberbach weitere Forderungen. Auch die Beschäftigten der Länder müssten etwas abbekommen, sagt er. Deren Tarifrunde steht im Herbst an. Silberbach fordert zudem einen "Digitalpakt Verwaltung", damit die Digitalisierung auf allen Ebenen des Staates endlich effizient angepackt werde.

Innenminister Seehofer antwortet ihm zuversichtlich. Die Digitalisierung in Deutschland könne noch zu einem "Erfolgsmodell" werden, sagt er. Rechtfertigen wird er sich im Falle eines Scheiterns freilich nicht mehr müssen, denn er hat angekündigt, nach der Bundestagswahl kein Ministeramt mehr anzustreben. Silberbach kann ihn also nicht ausschimpfen, wenn die nächste Jahrestagung ansteht, dann möglicherweise wieder in Köln.