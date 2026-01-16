Es gibt auf der Welt Alpen, die kennen keine Gipfelkreuze, keine Bergsteiger, keinen Schnee. Aus der Ferne sichtbar sind sie auch nicht. Die „Alpen der Tiefsee“ liegen irgendwo zwischen den Azoren und Island, mitten im Nordostatlantik. Hunderte Kilometer lange Canyons durchziehen sie, teils bis zu 4500 Meter tief. Einige der dunkelsten und entlegensten Winkel der Erde finden sich hier, mitsamt gigantischem Artenreichtum. Und deshalb steht das „Charlie-Gibbs-Gebiet“ seit 2008 unter Schutz.
Hochsee-SchutzabkommenEin Meilenstein fürs Meer
Die Hochsee beherbergt die größten Schätze der Natur, doch schützen ließen sie sich bisher nicht. Jetzt tritt ein internationales Abkommen in Kraft. Auch Deutschland will endlich Schutzgebiete ausweisen.
