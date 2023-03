Von Michael Neudecker, London

Diese Geschichte, in der es um die große alte BBC geht, um das leicht irr gewordene Vereinigte Königreich und natürlich auch um Boris Johnson, könnte man zum Beispiel bei Gavin Esler beginnen. Gavin Esler, ein 70-jähriger Schotte mit einer angenehm ruhigen Stimme, taucht jetzt auf dem Bildschirm auf, er sitzt in seinem Haus in Kent, ein Video-Gespräch ist ihm aus Zeitgründen lieber, er ist gerade dabei, sein neuestes Buch abzuschließen. Es heißt, passend zum Thema: "Britain Is Better Than This".