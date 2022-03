Von Jan Schmidbauer, Fuchstal

Das zweite Wunder von Fuchstal ist noch in Arbeit, als der Bürgermeister durch den Wald fährt. Es ist ein Montag im Februar, Erwin Karg sitzt in seinem weißen Elektro-Golf. Draußen scheint die Sonne, drinnen läuft das Beste aus den Achtzigern, Boy Meets Girl, "I hear your name whispered on the wind". Der Wind also.