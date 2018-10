8. Oktober 2018, 18:49 Uhr Bayern-SPD Der Wind aus Berlin

Die SPD-Spitze um Chefin Andrea Nahles reist zu ihren im Umfragetief steckenden Wahlkämpfern nach München. Wer ist schuld am befürchteten Desaster - allein die Bayern?



Von Lisa Schnell und Mike Szymanski

Für ihren Auftritt hat sich die Bayern-SPD den Eingang vor dem Dantebad ausgesucht. Ob die bayerische SPD nun doch schon vor dem kommenden Wahlsonntag baden geht? Nein, es geht um das Gebäude gegenüber, das über einem Parkplatz errichtet wurde und gleich als Beispiel für gute SPD-Wohnungspolitik verkauft werden soll. Für ihren Wahlkampfendspurt hat sich die bayerische Spitzenkandidatin Natascha Kohnen Politikprominenz eingeladen. Das Bundespräsidium und SPD-Chefin Andrea Nahles sollen ihr aus den traurigen Elf-Prozent-Umfragen helfen. Sie kommen in einem Reisebus. Dessen Fahrtwind weht gleich mal die Plakate der Bayern-SPD um.

Nahles und Kohnen haben, vorsichtig ausgedrückt, nicht das herzlichste Verhältnis. Das letzte Mal, als sie gemeinsam vor die Kameras traten, kamen sie im Streit. Kohnen hatte ihrer Parteichefin einen wütenden Brief geschrieben, in dem sie deren Entscheidung über die geplante Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kritisierte. Etwa zwei Wochen ist das her. Jetzt, sechs Tage vor der Wahl in Bayern, steht auf dem Programm: Einigkeit demonstrieren.

Die Konsequenzen einer SPD-Niederlage wird man auch in der Hauptstadt spüren

"Kein Blatt" passe zwischen sie und Kohnen, sagt Nahles also am Montag. Eine Diskussion, wer an den schlechten Umfragewerten der Bayern-SPD Schuld trage, gebe es nicht. "Wir hier stehen geschlossen." Nicht so wie die CSU, die sich gerade über die Schuldfrage zerfetze. "Ich halte nichts davon, den Zeigefinger zu heben", sagte Kohnen vor Kurzem. Der Zeigefinger aber ist in der Bayern-SPD durchaus in der Luft und er zeigt nicht selten gen Hauptstadt. "Was da oben in Berlin abgeht, das macht euch nicht mehr wählbar", das höre er fast täglich am Infostand, erzählt ein Landtagsabgeordneter. Da helfe es wenig, dass Kohnen sich in der Causa Maaßen gegen Nahles positioniert hat. "Man bekommt keine Pluspunkte, wenn man sich gegen etwas stellt, was purer Unsinn war", sagt Bernd Rützel, Bezirkschef von Unterfranken. Soweit die bayerische Sicht der Dinge, die sich mit der in Berlin nicht deckt. Auch hier bereitet die Bundes-SPD hinter den Kulissen schon Argumente vor, um ein schlechtes Abschneiden in Bayern nicht auf ihre Rechnung nehmen zu müssen.

Einigkeit demonstrieren in München (v.l.): Natascha Kohnen, OB Dieter Reiter und Andrea Nahles. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Wer Rang und Namen hat, reiste zur Unterstützung nach Bayern: von Vize-Kanzler Olaf Scholz über Außenminister Heiko Maas bis zu Nahles. Es will sich niemand hinterher vorwerfen lassen, es habe an Rückhalt der Bundespartei gefehlt. Als Nahles im April Parteichefin wurde, stand im Großen und Ganzen das Konzept für den Wahlkampf in Bayern. Nahles habe kaum Einfluss nehmen können, heißt es. Auch, weil sich die Genossen in Bayern die Freiheit genommen hätten, weitgehend alles selbst zu entscheiden.

Die Verantwortung für einen schlechten Wahlausgang in Bayern will in Berlin niemand übernehmen, die Konsequenzen aber wird man auch in der Hauptstadt spüren. Wenn das Ergebnis miserabel ausfällt, also unter zwölf Prozent, kann niemand mehr so tun, als hätte er damit nichts zu tun. "Das würde die Nervosität in der Gesamtpartei nur weiter steigern", heißt es unter Spitzenfunktionären. Schließlich sei auch die Lage der SPD im Bund höchst fragil. Trotzdem wird sich Nahles für die Wahl in Bayern weit weniger in Mithaftung nehmen lassen als für die Hessen-Wahl zwei Wochen später. Der Spitzenkandidat dort, Thorsten Schäfer-Gümbel, hat in seiner Kampagne nahezu jeden Schritt mit Berlin abgestimmt. Als Nahles über den Koalitionsvertrag hinausgehende Forderungen zum Mieterschutz präsentierte, wählte sie Schäfer-Gümbel als Partner, obwohl das Thema auch den Wahlkampf der Genossen in Bayern bestimmt. Vielleicht auch deshalb, weil die Lage in Hessen nicht so aussichtslos erscheint und die Hoffnung besteht, dass eine Unterstützung sich dort mehr lohnt. In Hessen könnte die SPD nach 19 Jahren den Weg raus aus der Opposition schaffen.

Bauland gratis Städte und Kommunen haben künftig bessere Chancen, günstig an Bauland zu kommen. Die Regierung will bundeseigene Grundstücke teils extrem verbilligt und in einem vereinfachten Verfahren direkt an Kommunen abgeben. Eine neue Richtlinie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) sieht sogar vor, dass in bestimmten Fällen Grundstücke umsonst abgegeben werden. Dies ist der Fall, wenn die Kommunen beispielsweise mit Sozialwohnungen planen und die dafür gewährten Rabatte des Bundes in der Summe den Kaufpreis erreichen. Diese "100-Prozent-Verbilligung" ist neu. Ebenfalls neu ist, dass Kommunen nicht mehr nur auf ehemalige Militärareale den "Erstzugriff" erhalten sollen, sondern auf "alle entbehrlichen Grundstücke", wie es im Anschreiben zur neuen Richtlinie heißt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, dies bedeute eine "richtige Veränderung". Er habe die Bima angewiesen, "jetzt Wohnungsbau möglich zu machen". Der Bund habe zwar nicht so viele Grundstücke, dass er alle Probleme lösen könne. "Aber die, die er hat, setzt er dafür ein", sagte Scholz. Mike Szymanski

Blicken sie von Bayern nach Hessen, kommen einige Genossen ins Grübeln. Schneidet die SPD wirklich so schlecht ab, wie es die Umfragen nahelegen, wird der Zeigefinger auch in Kohnens Richtung deuten. Ihr Wahlkampfstil wird in der Bayern-SPD auch kritisch gesehen. Die einen loben ihre sachliche Art, ihre Weigerung, auf den Gegner draufzuhauen. Die anderen werfen ihr vor, sich nicht laut genug in aktuelle Debatten einzumischen, Medienanfragen auch mal unbeantwortet zu lassen. Die Bühne habe sie damit den Grünen überlassen, die, anders als die SPD, von der Krise der CSU profitieren. Die SPD müsse sich mehr von den Grünen abgrenzen, hatte Nahles gefordert. Kohnen muss es auch als Kritik an ihrem Agieren verstanden haben.

Jetzt aber passt ja "kein Blatt" zwischen die zwei. In München lobt Nahles, wie früh Kohnen das Thema Wohnen besetzte. Auch eine echte Neuigkeit hat die Bundes-Spitze dabei: Der Bund soll künftig eigene Grundstücke extrem billig oder gar umsonst an Kommunen abgeben (siehe Kasten). Am Ende aber präsentiert die SPD diese News so bescheiden, dass es fast keinem auffällt. Hier wäre die Schuldfrage also schon geklärt.