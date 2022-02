Von Matthias Köpf, München

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat am Mittwoch sein Kabinett umgebildet und zugleich den Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer als neuen CSU-Generalsekretär benannt. Der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium folgt damit auf Markus Blume, der im bayerischen Kabinett das Amt des Wissenschaftsministers übernimmt. Neuer Bau- und Verkehrsminister wird der bisherige Deggendorfer Landrat und Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter. Die 2018 als Umweltministerin ausgeschiedene Ulrike Scharf kehrt als Familienministerin ins Kabinett zurück.

Der Austausch mehrerer CSU-Minister war seit längerer Zeit erwartet worden, Söder selbst hatte die Spekulationen schon im Januar mit Andeutungen angeheizt, er wolle bald sein "Team verfeinern". Im Einzelnen hatte Söder die Personalien aber bis zu seiner Erklärung am Mittwochmorgen vor der CSU-Landtagsfraktion unter Verschluss gehalten. Überrascht hat er die Beobachter in München dann aber weniger mit den Namen der neuen Kabinettsmitglieder, sondern mit der Berufung des Bundespolitikers und langjährigen Seehofer-Vertrauen Mayer zum Generalsekretär und damit auch zum Organisator kommender Wahlkämpfe. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Blume, der aus München kommt und parteiintern eher als urbaner Intellektueller gilt, steht der 48-jährige Innenpolitiker Mayer aus dem ländlichen Altötting stärker für die konservative CSU älteren Schlags. Anstelle des Bundesparlamentariers Florian Hahn wird die Eichstätter Landtagsabgeordnete und bisherige Fraktionsvize Tanja Schorer-Dremel Mayers neue Stellvertreterin.

Söder selbst begründete den Umbau an der Parteispitze und in der Staatsregierung mit der im kommenden Jahr bevorstehenden bayerischen Landtagswahl, die er als "Schicksalswahl" für den Freistaat bezeichnete. "Ich bin überzeugt, dass eineinhalb Jahre vor der Wahl der richtige Zeitpunkt ist", sagte Söder, der mit den neuen Kabinettsmitgliedern nach seinen Worten auf "Local Heroes" setzt. Mit der Beförderung des profilierten Lokalpolitikers Bernreiter reagiert Söder auch auf den anhaltenden Erfolg des Koalitionspartners Freie Wähler in Niederbayern.

Die Opposition im Landtag hielt Söder am Mittwoch vor, er vermische mit dem Umbau die Parteiinteressen der CSU mit der Regierungsarbeit in Bayern. Die schärfsten Töne kamen von der grünen Fraktionssprecherin Katharina Schulze, die Söder die nötige Teamfähigkeit absprach und den weiter gesunkenen Frauenanteil im Kabinett vorhielt. Neben dem scheidenden Wissenschaftsminister Bernd Sibler verlassen zwei Frauen das Kabinett: die bisherige Bauministerin Kerstin Schreyer und die bisherige Familienministerin Carolina Trautner. Es rückt jedoch nur eine Frau nach. Einen Wechsel gibt es auch in der zweiten Reihe: Für den langjährigen bayerischen Innenstaatssekretär Gerhard Eck kommt der fränkische Abgeordnete Sandro Kirchner neu ins Kabinett.