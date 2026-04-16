Bisher war ein gewichtiges Argument gegen ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche die technische Durchsetzbarkeit. Wenn das Alter nicht wirksam überprüft werden kann, wie sollen Kinder und Jugendliche davon abgehalten werden, sich dort zu tummeln?

Die EU glaubt, sie habe eine Antwort: eine Altersverifikations-App, über die Josef Kelnberger aus Brüssel berichtet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sie hochgepriesen, die Technik sei fertig, respektiere höchste Privatsphäre-Standards und könne Ende des Jahres eingesetzt werden.

Noch aber ist eine EU-weite Altersgrenze umstritten, die Kommission will erstmal Daten sammeln. So wie die deutsche Regierung übrigens auch, im Sommer sollen Empfehlungen ausgesprochen werden. Dabei scheint die Diskussion eigentlich schon weiter, viele Parteien haben bereits konkrete Vorschläge für eine Altersregulierung gemacht.

Wenn diese Vorhaben nun technisch tragfähig werden: umso besser, finde ich. Mein Kollege Jan Diesteldorf aber warnt, eine App sei noch lange kein wirksamer Jugendschutz. „Was die EU-Kommission am Mittwoch vorgestellt hat, ist nicht mehr als ein potenziell fehleranfälliges Werkzeug“, schreibt er.

Und sonst? Wird in Deutschland weiter über die steigenden Energiepreise infolge des Iran-Kriegs debattiert. Heute soll der Tankrabatt zum ersten Mal im Bundestag eingebracht werden. Mein Kollege Alexander Hagelüken findet es per se richtig, Arbeitnehmer zu entlasten, zumal die AfD droht, daraus Kapital zu schlagen. Doch die Regierung solle „eine Mobilitätsprämie zahlen, bei der die Verteuerung des Tankens ihre Lenkungswirkung behält“, schreibt er. Denn klimaschädlich bleiben Verbrenner, Spritpreis egal.

Wem die politische Lektüre zu düster erscheint, der findet wirksame Ablenkung beim Fußball: Der FC Bayern hat in einem irren Spiel gegen Real Madrid gewonnen und steht im Halbfinale der Champions League.

Was heute wichtig ist

Hoffnung auf einen Deal zwischen USA und Iran. Das Weiße Haus sendet widersprüchliche Signale: Einerseits entsendet US-Präsident Trump weitere 6000 Soldaten in die Region. Andererseits sagt die US-Regierung, sie sei „hinsichtlich der Aussichten auf eine Einigung zuversichtlich“. Gespräche sollen wieder aufgenommen werden. Die Europäer wollen am Freitag in Paris über eine eigene rein defensive Mission beraten, um die Straße von Hormus nach dem Krieg zu sichern. Zum Artikel

Champions League: Bayern schlägt Real Madrid in einem spektakulären Spiel. In einer irrwitzigen Partie voller Torwartfehler und anderen Ungeheuerlichkeiten gewinnt der FC Bayern 4:3 gegen Real Madrid und steht im Halbfinale der Champions League. Gegen Paris wird Trainer Kompany gelbgesperrt fehlen – der sonst so gelassene Coach zeigte dem Schiedsrichter einen Vogel. Zum Artikel

Mecklenburg-Vorpommern: Gestrandeter Wal soll nun doch gerettet werden. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus (SPD) erteilt einer privaten Initiative die Erlaubnis für die Bergung und den Transport des Tieres. „Timmy“ soll mit einem pneumatischen Hebekissen angehoben und transportiert werden. „Die Prognose bleibt kritisch“, sagt Backhaus. Der erneue Rettungsversuch werde geduldet und basiere auf neuen technischen Möglichkeiten. Zum Artikel

Was der Rückzug von Linken-Chef van Aken bedeutet. Am Dienstag stand er noch auf einer Bühne in Berlin, nun verkündet der Linken-Vorsitzende seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen. Ihm falle der Schritt „sehr schwer“, er habe es „immer anders geplant“, teilte er mit. Die Partei muss sich neu sortieren – das könnte den fragilen Parteifrieden gefährden. Zum Artikel

Bundestag: Haben sich AfD-Abgeordnete durch Werbeeinnahmen bereichert? Parlamentarier der Partei sollen mit Videos aus dem Bundestag im Internet Geld gemacht haben. Dabei untersagt das Abgeordnetengesetz eine derartige Praxis. Der 2. Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner, gelobt Besserung – er gehört offenbar selbst zu den Profiteuren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wie schützen sich Rechenzentren vor Angriffen? Rechenzentren werden zunehmend zum militärischen Angriffsziel. Experten fordern mehr Schutz durch doppelte Standorte und eine stärkere Einbindung in Sicherheitsstrategien. Doch größere Risiken liegen in politischen Abhängigkeiten und unzureichender Regulierung. Auch wichtig: Die Altersverifikations-App der EU-Kommission ist fertig. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie – Industrie 4.0: Deutschlands Idee, Chinas Vorsprung. Auf der diesjährigen Hannover Messe wird die Einführung von KI in der Industrie im Mittelpunkt stehen. Doch ausgerechnet hier stiehlt China dem Gastgeber Deutschland die Show – dabei waren es deutsche Ingenieure, die vor 15 Jahren in Hannover das Konzept Industrie 4.0 vorgestellt haben. Wie wir aufholen können. Zum Briefing