Von Lisa Schnell, Gaukönigshofen

Eigentlich will er sie nicht mehr sehen, sagt Zeno Busch. Dann drückt er doch die Eisentür auf und tritt in die Lagerhalle. Rechts in der Ecke stehen 200 braune Kisten, darauf eine gezeichnete Maske in Kaffeefilterform, wie sie alle haben. Die Chinesen haben dazu noch einen breit lachenden Comic-Panda geklebt. Busch fand das mal witzig. Jetzt findet er gar nichts mehr witzig. Hunderttausende Masken. "Die besten Masken", sagt der Unternehmer, "und kaum verkäuflich in Deutschland."