Im Allgäu haben nach Polizeiangaben etwa 3500 Menschen gegen einen Wahlkampf-Auftritt von Björn Höcke demonstriert. Der Thüringer AfD -Chef trat beim Kommunalwahlkampf seiner Partei in Lindenberg (Landkreis Lindau) im stadteigenen Löwensaal auf, dorthin kamen laut Polizei etwa 600 Menschen. Außerdem gab es etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer weiteren Demo, die nach Worten einer Polizeisprecherin dem „rechten Spektrum“ zuzuordnen war.

Die Stadt Lindenberg hatte versucht, juristisch gegen die Höcke-Rede vorzugehen und sich auf die bayerische Gemeindeordnung berufen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) jedoch sah keinen Grund für ein Redeverbot für den Thüringer AfD-Chef.

SZ-Veranstaltung : Gefährdete Demokratie – Welche Wege aus der Krise gibt es? Ob in den USA oder in Deutschland: Die westlichen Demokratien sind gefährdet. Welche Antworten gibt es auf die Bedrohungen von Innen und Außen? Darüber sprechen Ronen Steinke und Carolin Emcke am 25. März in Berlin. ...

Die Demonstrationen und Kundgebungen verliefen laut Polizei weitgehend friedlich. Es sei nur zu einzelnen Störungen gekommen, hieß es.

Korrekturhinweis: In einer vorherigen Version des Textes stand, dass Lindenberg in Baden-Württemberg ist. Richtig ist, dass die Gemeinde in Bayern liegt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.