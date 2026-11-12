Der deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems ist nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden. Das in Bayern ansässige Rüstungs-Start-up, dessen Produkte auch im Krieg in der Ukraine eingesetzt werden, hat den „Cybersicherheitsvorfall“ demnach Ende Oktober registriert.

Nach einem Bericht der Financial Times soll die Bundeswehr daher Drohnen des Unternehmens aus dem Verkehr gezogen haben. Sie habe diese Maßnahme vorsorglich ergriffen, schreibt das Blatt. Das Verteidigungsministerium äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Medienbericht.

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In der Mitteilung des Drohnenherstellers aus Gilching bei München heißt es weiter, eine sofortige interne Untersuchung habe einen aktiven Cyberangriff durch feindliche Akteure aufgedeckt. Die Bedrohung sei von seinen IT- und Sicherheitsteams in enger und transparenter Zusammenarbeit mit den Behörden „eingedämmt“ worden.

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen und der Art des Vorfalls bestehe für Endnutzer und Betreiber kein Risiko beim Betrieb der Systeme. Man habe den Vorfall den zuständigen Behörden gemeldet, er werde derzeit untersucht.

Quantum Systems stellt sowohl militärisch als auch zivil nutzbare Drohnen her. Bisher lag der Schwerpunkt auf Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen. Ferner sind Über- und Unterwasserdrohnen in der Entwicklung. Das ukrainische Militär nutzt die Produkte der Firma in seinem Abwehrkrieg gegen Russland.