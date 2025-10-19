Zum Hauptinhalt springen

Kriminalität„Es ist leider nicht allzu schwer, im Gesundheitswesen zu betrügen“

Lesezeit: 4 Min.

„Die Zahl der Fälle von Abrechnungsbetrug durch Ärzte oder Pflegedienste hat immer weiter zugenommen“, sagt Oberstaatsanwalt Torsten Haase. Hier ein Symbolfoto.
„Die Zahl der Fälle von Abrechnungsbetrug durch Ärzte oder Pflegedienste hat immer weiter zugenommen“, sagt Oberstaatsanwalt Torsten Haase. Hier ein Symbolfoto. (Foto: IMAGO/Joseffson)

In Bayern wurde eine Staatsanwalts-Taskforce gegründet, um kriminelle Ärzte und Pflegedienste effektiver aufzuspüren. Der leitende Oberstaatsanwalt erklärt, warum es Straftäter ausgerechnet hier bislang oft so leicht haben.

Interview: Christina Berndt und Markus Grill

Seit fünf Jahren gibt es in Bayern eine staatsanwaltschaftliche Spezialeinheit für Abrechnungsbetrug im medizinischen Bereich: die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG). Das ist bundesweit einmalig. Im Interview berichtet der kommissarische Leiter, Oberstaatsanwalt Torsten Haase, über die besonderen Herausforderungen bei Ermittlungen gegen Ärzte und Pflegedienste und warum die Einrichtung der Zentralstelle dringend nötig war.

Pflege
Wir brauchen euch, wir verheizen euch

Dieses Land müsste junge Menschen, die Pflegekraft werden wollen, auf Händen tragen. Aber in Heimen und Krankenhäusern werden die Nachwuchskräfte überfordert, schikaniert, allein gelassen. Ein Drittel ist nach der Ausbildung weg. Na bravo.

Von Christina Berndt

