In Bayern wurde eine Staatsanwalts-Taskforce gegründet, um kriminelle Ärzte und Pflegedienste effektiver aufzuspüren. Der leitende Oberstaatsanwalt erklärt, warum es Straftäter ausgerechnet hier bislang oft so leicht haben.

Seit fünf Jahren gibt es in Bayern eine staatsanwaltschaftliche Spezialeinheit für Abrechnungsbetrug im medizinischen Bereich: die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG). Das ist bundesweit einmalig. Im Interview berichtet der kommissarische Leiter, Oberstaatsanwalt Torsten Haase, über die besonderen Herausforderungen bei Ermittlungen gegen Ärzte und Pflegedienste und warum die Einrichtung der Zentralstelle dringend nötig war.