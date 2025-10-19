Seit fünf Jahren gibt es in Bayern eine staatsanwaltschaftliche Spezialeinheit für Abrechnungsbetrug im medizinischen Bereich: die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG). Das ist bundesweit einmalig. Im Interview berichtet der kommissarische Leiter, Oberstaatsanwalt Torsten Haase, über die besonderen Herausforderungen bei Ermittlungen gegen Ärzte und Pflegedienste und warum die Einrichtung der Zentralstelle dringend nötig war.
Kriminalität„Es ist leider nicht allzu schwer, im Gesundheitswesen zu betrügen“
Lesezeit: 4 Min.
In Bayern wurde eine Staatsanwalts-Taskforce gegründet, um kriminelle Ärzte und Pflegedienste effektiver aufzuspüren. Der leitende Oberstaatsanwalt erklärt, warum es Straftäter ausgerechnet hier bislang oft so leicht haben.
Interview: Christina Berndt und Markus Grill
Pflege:Wir brauchen euch, wir verheizen euch
Dieses Land müsste junge Menschen, die Pflegekraft werden wollen, auf Händen tragen. Aber in Heimen und Krankenhäusern werden die Nachwuchskräfte überfordert, schikaniert, allein gelassen. Ein Drittel ist nach der Ausbildung weg. Na bravo.
Lesen Sie mehr zum Thema