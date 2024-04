Den 34 000 Jugendlichen, die dieses Jahr in Bayern ihr Abitur ablegen wollen, wird es herzlich egal sein. Die Prüfungen in Französisch haben sie hinter sich gebracht, Deutsch folgt am Donnerstag. Dann steht für die meisten die Büffelei fürs zweite schriftliche Abiturfach am 3. Mai an. Wie eh und je dürften die Wackelkandidaten sich genau ausgerechnet haben, welche Punkte sie bekommen müssen, um das Abitur zu bestehen. Diese Rechenkünste sind oft auf Universitätsniveau und in diesem Jahr essenziell. Denn wer durchs Abi fällt, fällt eigentlich ins Nichts. Das G8 endet 2024, doch die ersten G-9-Abiturienten schreiben erst 2026 ihre Abschlussprüfung. Regulär findet im kommenden Jahr also keine Abiturprüfung statt.

Wer durchfällt, muss erst einmal recherchieren

Damit die Durchfaller nicht ins Nichts fallen, haben das Kultusministerium und Vertreter der Lehrer, Eltern und Schüler ein Sicherheitsnetz konzipiert: An etwa 100 bayerischen Gymnasien findet 2025 doch das Abitur statt. Das Ministerium stellt sich auf etwa 5000 Prüflinge ein. Neben den Wiederholern aus dem G8 werden unter anderem auch Schüler aus dem G9 dabei sein, die ein Jahr überspringen. Aber die Schulwege könnten weit werden, die Plätze sind begrenzt und die Situation ist eher kompliziert.

Unter diesen 100 Gymnasien sind auch jene 45, die als Pilotversuch schon seit 2015 das G9 im G8 anbieten und damit der Treiber waren für den Richtungswechsel im bayerischen Schulsystem. Von einer Rückkehr zum G9 will die CSU bis heute nicht sprechen.

Zwar ist die Zahl der Durchfaller im Abitur in Bayern gering, Lehrerverbände und Wissenschaftler beklagen sogar regelmäßig die Entwertung des Abis durch die "Einserschwemme". Im Schnitt sind es weniger als fünf Prozent der Prüflinge. Vielen Wackelkandidaten gelingt es, sich in mündlichen Nachprüfungen zu retten. Aber weil Durchfallen diesmal besonders heikel ist, gibt es den Plan mit dem Auffangnetz.

Wer das Abi nicht besteht, muss nicht nur ein Jahr wiederholen, sondern auch hoffen, dass das Auffanggymnasium die richtigen Kurse anbietet. Drei von fünf G-8-Abiturfächern können Schülerinnen und Schüler auswählen, Mathe und Deutsch sind Pflicht. Glück haben da jene, die zwar weit fahren müssen, aber an der neuen Schule die eigene Wahlkombination bekommen. Schwieriger wird es, wenn die Abiturfächer nicht oder nur teilweise angeboten werden.

Plan B wäre, ins neue G 9 zu wechseln. Dann aber müssten die Durchfaller zwei Jahre wiederholen und mit dem Punktesammeln für das Abitur von vorne anfangen - mit anderem Lehrplan und in einem anderen System.