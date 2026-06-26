Zehntausende Krebskranke haben Klagen gegen den deutschen Konzern Bayer eingereicht, der 2018 Monsanto übernahm. Sie werfen dem Unternehmen vor, nicht vor den Risiken des von Monsanto hergestellten Unkrautvernichtungsmittel „Roundup “ mit dem Wirkstoff Glyphosat gewarnt zu haben.

Nun hat der Oberste Gerichtshof in einem Fall zugunsten von Bayer entschieden, mit 7 zu 2 Stimmen. Und dieser Fall hat Auswirkungen auf weitere Fälle: Das Gericht kam zum Schluss, dass Bayer nicht vor Gerichten in Bundesstaaten verklagt werden kann, da die zuständige Bundesbehörde keine Warnhinweise vorgeschrieben hat. Bei der Bundesbehörde handelt es sich um die Umweltschutzbehörde EPA. Diese vertritt die Ansicht, dass Glyphosat bei korrekter Verwendung kein Krebsrisiko darstellt. Entsprechend hat sie keine Vorschriften für Warnhinweise erlassen.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung, die der Weltgesundheitsorganisation angegliedert ist, kam 2015 zu einem anderen Schluss. Sie wertete alle verfügbaren Forschungsergebnisse aus und stellte auf dieser Basis fest, dass Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ sei. Vor allem ein Zusammenhang zwischen Glyphosat und dem Non-Hodgkin-Lymphom erachtet die Agentur für wahrscheinlich. Die IARC stützte ihre Einschätzung auf Tierversuche und auf eine Studie zu Landwirten in Iowa und North Carolina.

Hersteller durfte laut Gericht keinen Warnhinweis anbringen

Für die Richter zählte aber einzig, dass die Umweltschutzbehörde EPA keinen Krebswarnhinweis vorschrieb. Aus Sicht der Mehrheit der Richter ist der Hersteller damit gesetzlich verpflichtet, keinen anzubringen. Bevor die EPA den Verkauf eines Herbizids genehmigt, müssen die Unternehmen Studien vorlegen, aus denen hervorgeht, dass es kein „unangemessenes Risiko“ für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt. Die Unternehmen müssen der Behörde auch die Etikette von Produkten zur Genehmigung vorlegen.

Das Gericht hatte den Fall von John Durnell zu beurteilen, der 2019 im Bundesstaat Missouri Klage gegen Monsanto eingereichte. Er hatte zwei Jahrzehnte lang Roundup verwendet und erkrankte am Non-Hodgkin-Lymphom, einer Form von Blutkrebs. Eine Jury in Missouri entschied zugunsten von Durnell und sprach ihm 1,25 Millionen Dollar zu. Das Berufungsgericht kam zum selben Schluss.

Der Oberste Gerichtshof sieht es nun anders. Richter Brett Kavanaugh verfasste die Urteilsbegründung. Er schrieb, mit dem Urteil der Gerichte in Missouri wäre eine Krebswarnung vorgeschrieben, was in direktem Widerspruch zu den Vorgaben der Umweltschutzbehörde EPA stünde. Das Bundesrecht habe aber Vorrang vor der Klage des Mannes aus Missouri.

Landwirtschaftsbehörde warnte vor Ernährungskrise

Für den Wirkstoff Glyphosat macht sich auch die Trump-Regierung stark, namentlich die Landwirtschaftsbehörde. Sie warnt, ein Verbot des Mittels würde eine Gefahr für die Lebensmittelversorgung der USA darstellen. Die Landwirte seien auf das Herbizid angewiesen. Ohne Glyphosat müssten sie auf aggressivere und weniger sichere Herbizide zurückgreifen.

Verboten ist Glyphosat nur in wenigen Ländern. In einigen Ländern wurde nach der Studie der Internationalen Agentur zur Krebsforschung aber die private Verwendung in Gärten eingeschränkt oder verboten. Die Erkenntnisse der Agentur führten gleichzeitig dazu, dass mehr als 100 000 Krebspatienten und deren Angehörige Klagen einreichten. Bayer wendete bereits Milliarden für Vergleichszahlungen auf, doch Tausende Fälle sind noch hängig.

Monsanto beantragte deshalb beim Obersten Gerichtshof, Klagen vor bundesstaatlichen Gerichten auszuschließen. Aus Sicht der Mehrheit der Richter ist der Chemiekonzern damit gesetzlich verpflichtet, keinen Krebswarnhinweis anzubringen. Das Unternehmen argumentierte auch, es könnte dazu gezwungen sein, Roundup vollständig vom Markt zu nehmen.

Umwelt- und Patientenorganisationen bekämpften die Blockade von Klagen in Bundesstaaten. Sie argumentieren, es handle sich um einen der wenigen Wege für Krebskranke, um eine Entschädigung zu erhalten.

Auf ihre Seite stellten sich am Obersten Gerichtshof die liberale Richterin Ketanji Brown Jackson und der konservative Richter Neil Gorsuch. Jackson schrieb im Namen der Minderheit, die Auslegung der Mehrheit verwehre Klägern in zivilrechtlichen Verfahren den Zugang zu Gerichten, und das sei bedauerlich.

Kritisiert wird das Urteil auch von Vertretern der Bewegung „Make America Healthy Again“ (MAHA), einer Untergruppe der Trump-Anhänger, die im Wahlkampf von 2024 eine wichtige Rolle spielte. MAHA-Exponenten sprechen nun von „Verrat“ und „chemischer Kriegsführung gegen das amerikanische Volk“. Sie kündigten am Donnerstag an, Glyphosat zu einem Thema der Zwischenwahlen zu machen.