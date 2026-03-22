Steil geht es unterhalb der Heilig-Kreuz-Kirche im Münchner Ortsteil Giesing den gleichnamigen Berg hinunter. In früheren Zeiten verunglückten auf dem Weg in die Münchner Innenstadt immer wieder mit Fässern beladene Pferdegespanne der örtlichen Brauerei am Giesinger Berg. Auch deshalb wurde die Kreuzung auf der Anhöhe Anfang des vergangenen Jahrhunderts eingeebnet und entschärft – und versperrt seitdem als viel befahrene Gabelung den Münchnerinnen und Münchnern den direkten Zugang von Giesings Höhen hinab zur Isar. Insbesondere Fußgängern und Radfahrern.
Öffentliche BauprojekteZehn Millionen Euro für eine Brücke – muss das sein?
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München plant am Giesinger Berg einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer. Doch wegen der Haushaltslage wird nun über abgespeckte Versionen nachgedacht.
Von Martin Mühlfenzl
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