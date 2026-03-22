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Öffentliche BauprojekteZehn Millionen Euro für eine Brücke – muss das sein?

Lesezeit: 3 Min.

Am steilen Giesinger Berg in München soll eine etwa hundert Meter lange Brücke für Fußgänger und Radfahrer entstehen.
Am steilen Giesinger Berg in München soll eine etwa hundert Meter lange Brücke für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Karlundp Architekten, Visualisierung: Sebastian Mulfinger

München plant am Giesinger Berg einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer. Doch wegen der Haushaltslage wird nun über abgespeckte Versionen nachgedacht.

Von Martin Mühlfenzl

Steil geht es unterhalb der Heilig-Kreuz-Kirche im Münchner Ortsteil Giesing den gleichnamigen Berg hinunter. In früheren Zeiten verunglückten auf dem Weg in die Münchner Innenstadt immer wieder mit Fässern beladene Pferdegespanne der örtlichen Brauerei am Giesinger Berg. Auch deshalb wurde die Kreuzung auf der Anhöhe Anfang des vergangenen Jahrhunderts eingeebnet und entschärft – und versperrt seitdem als viel befahrene Gabelung den Münchnerinnen und Münchnern den direkten Zugang von Giesings Höhen hinab zur Isar. Insbesondere Fußgängern und Radfahrern.

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