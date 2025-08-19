Erntebericht des Bauernverbands Politik mit dem Mähdrescher 19. August 2025, 14:22 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

43,5 Millionen Tonnen Getreide haben die Bauern diesen Sommer eingefahren, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Danach kommt noch die Strohernte. (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Nach dem erst zu trockenen, dann zu nassen Sommer legt Bauernpräsident Rukwied eine erste Erntebilanz für 2025 vor. Die ist nicht so schlecht wie befürchtet. Zufrieden ist der Oberlandwirt trotzdem nicht. Ist ja auch sein Job.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

