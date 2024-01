Weselsky lehnt Schlichtung im Tarifkonflikt mit der Bahn abNeue Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft der Lokführer sind bisher nicht in Sicht. Der Chef der GDL will der Bahn nach dem jüngsten Streik Zeit geben, "um zur Besinnung zu kommen". Tue die Bahn das nicht, folge die nächste Arbeitskampfmaßnahme. Sie werde länger sein und das Unternehmen "noch härter" treffen. Einen unbefristeten Streik schließt Weselsky aber nach wie vor aus. Zum Artikel

CDU diskutiert Umgang mit der AfD. Das wichtigste Thema am Wochenende bei der Vorstandsklausur in Heidelberg war nicht der Entwurf des neuen Grundsatzprogramms, sondern die Frage, wie sich die Partei angesichts vier wichtiger Wahlen im kommenden Jahr von der AfD abgrenzt. Die CDU, das wurde in den Wortmeldungen deutlich, sucht die Balance zwischen harter Kritik an der Ampel und kommunikativer Vorsicht angesichts der aufgeputschten Stimmung im Land. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschlandweite Demos gegen Radikalisierung: Scholz und Baerbock besuchen Kundgebung gegen die AfD in Potsdam

Chinakritischer Kandidat gewinnt Präsidentenwahl in Taiwan. Der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te, der für die Demokratische Fortschrittspartei antrat, wird neues Staatsoberhaupt in Taipeh. Das Land habe den Einmischungsversuchen "externer Kräfte" widerstanden, erklärte Lai mit Blick auf Chinas Drohungen vor der Abstimmung. Seine beiden Gegenkandidaten hatten im Wahlkampf für eine Wiederannäherung an China geworben. Zum Artikel (SZ Plus)

Frederik X. ist neuer König von Dänemark. Margrethe II. dankt freiwillig ab, ihr erstgeborener Sohn übernimmt. Frederik ist eng verbandelt mit der dänischen Macht- und Wirtschaftselite, galt jedoch schon als Prinz als volksnah und zugänglich. In Kopenhagen jubeln Hunderttausende bei der Übergabezeremonie. Zum Artikel (SZ Plus)

Bürgerrat verlangt Altersgrenze für Energydrinks und Gratis-Essen für Kinder. 160 zufällig ausgewählte Deutsche haben seit September über Empfehlungen für eine gesunde Ernährung beraten. Nun haben sie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ihre Ideen überreicht. Neben der stärkeren Regulierung bei koffeinhaltigen Getränken und einem kostenlosen Essensangebot in Kitas und Schulen fordern die Bürgerinnen und Bürger auch: null Prozent Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Das Parlament wird die Vorschläge prüfen, muss sie aber nicht übernehmen. Zum Artikel

Bayer Leverkusen schließt die Hinrunde als Erster ab. Durch ein Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit gewinnt das Team von Trainer Xabi Alonso 1:0 gegen Augsburg. Leverkusen hat inzwischen 26 Pflichtspiele in Serie ohne Niederlage vorzuweisen. Doch die Verantwortlichen bei Bayer versuchen die Bedeutung des Herbstmeistertitels herunterzuspielen. Viele im Verein erinnern sich noch an jene Zeiten, als der Verein als "Vizekusen" geschmäht wurde. Zum Artikel

Eskalation in Nahost

120 000 Menschen demonstrieren in Tel Aviv: Von Samstag- bis Sonntagabend ist eine 24-stündige Dauerkundgebung in der Stadt angesetzt. Die Teilnehmer fordern die Freilassung der Geiseln, die sich noch immer in der Hand der Hamas befinden - und protestieren damit auch gegen die eigene Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu: Israel führt "gerechten Krieg". Zum 100. Tag des Gaza-Krieges verteidigt Israels Premierminister die Kampfhandlungen als "moralisch und gerecht". An der Grenze zwischen Libanon und Israel hat es erneut gegenseitigen Beschuss gegeben. Zum Liveblog

Islamistenmiliz in Jemen: Wie gefährlich sind die Huthi? (SZ Plus)

Sonstige Themen