In den Streit über das Wachstumschancengesetz zur Förderung der Wirtschaft kommt Bewegung. Der Deutsche Bauernverband DBV und die SPD-Bundestagsfraktion signalisierten am Wochenende im Streit um Entlastungen für Landwirte Kompromissbereitschaft. Die Erleichterungen für Bauern hatten etliche Bundesländer zur Bedingung für ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz gemacht. Kern des Gesetzentwurfes sind Steuererleichterungen im Volumen von etwa 3,2 Milliarden Euro. "Ich begrüße ausdrücklich die Bereitschaft des Deutschen Bauernverbandes, jenseits der Agrardiesel-Debatte Kompromisse zur Entlastung der Bäuerinnen und Bauern zu suchen", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch mit Blick auf die Bauernproteste gegen Kürzungen der Steuerhilfen für Diesel. "Es spricht nichts dagegen, erste Eckpunkte der Entlastungen früher zu skizzieren, zumal einige Bundesländer ebenfalls substanziierte Vorschläge vorgelegt haben", fügte er in Anspielung auf die Bundesratssitzung am 22. März über das Wachstumschancengesetz hinzu. Man sei kompromissbereit, wenn es als Ausgleich zu den Mehrbelastungen beim Kraftstoff an anderer Stelle zu realen Entlastungen komme, sagte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken der Welt am Sonntag. Der Verband wolle seinen Mitgliedern "nicht vorspielen, dass wer am lautesten schreit, am besten Gehör findet". Bisher hatte der DBV stets auf einer Rücknahme der Subventionskürzungen beim Agrardiesel bestanden. Etliche Unions-Bundesländer hatten diese Forderung übernommen und eine Zustimmung zum Wachstumschancengesetz in der Länderkammer deshalb verhindert.