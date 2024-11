Von Thomas Hummel

Was so eine E-Zigarette alles anrichten kann. Nicht nur, dass ihr Rauch ungesund ist, sie ist auch eine Feindin der Abfallwirtschaft. Vor allem Einweg-Vapes landen oft im Restmüll oder im gelben Sack und werden dann bei der Müllentsorgung zerdrückt oder geschreddert. In den integrierten Lithium-Ionen-Batterien kann es dadurch zu einem Kurzschluss kommen, wodurch sich zuerst die Batterie und dann der Müll drum herum entzündet. E-Zigaretten sind ein Hauptgrund dafür, dass die Entsorgungsbranche inzwischen um ihre Existenz fürchtet.