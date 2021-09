Von Josef Kelnberger, Brüssel

Bachir M'Rabet kam im Alter von eineinhalb Jahren aus Marokko nach Belgien. Sein Vater war als Weber ein gefragter Mann seinerzeit. Er fand Arbeit in einer der vielen Textilfabriken entlang des Kanals am westlichen Stadtrand von Brüssel. Der Kanal war damals die Lebensader der Brüsseler Industrie. Familie M'Rabet wohnte in einem der Vororte am Kanal: in Molenbeek. Ein buntes, quirliges, leicht verruchtes, von Migranten geprägtes Viertel. Als zwanzig Jahre später immer mehr Fabriken schlossen, wurde der Vater arbeitslos, wie so viele in Molenbeek. Er wollte mit der Familie zurückkehren nach Marokko, aber Bachir, der älteste Sohn, widersprach: Dies ist meine Heimat. Dies ist mein Molenbeek. Man blieb.