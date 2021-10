Von Nadia Pantel, Paris

V13 klingt wie die Seriennummer einer Maschine. Und vielleicht ist V13 deshalb genau der richtige Name für diesen Prozess. Weil es darum geht, dem Horror die Macht zu nehmen, indem man ihm ein System der klaren Regeln und Abläufe entgegensetzt. V steht für vendredi, Freitag. 13 für den 13. des Monats, für den 13. November 2015, als in Paris 130 Menschen ermordet wurden. Je weiter man sich von Paris entfernt, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand vom Bataclan-Prozess spricht. Weil sich die ganze Welt an das zweistündige Massaker in diesem Konzertsaal erinnert. Aber in Paris selbst können sie auch die anderen Tatorte nicht vergessen. Das Stade de France, und die Bars und Restaurants im Osten der Stadt. Die Terroristen fuhren im Kleinwagen vor, hielten an, stiegen aus, feuerten in die Menge, fuhren weiter. V13 sagen also die Anwälte, die Nebenkläger, die Journalisten, wenn sie von diesem riesigen Prozess sprechen, der den Terror in Akten zwingt.