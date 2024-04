Spanien:Machtkampf an der Biskaya

Bei einer Demonstration der Euskal Herria Bildu in Bilbao steht der Generalsekretär der Partei Arnaldo Otegi in der Mitte des Spruchbands: "Wir sind eine Nation".

Von Patrick Illinger, Madrid

Wenige Wochen vor den Regionalwahlen im Baskenland am 21. April bahnt sich in Spanien ein politischer Konflikt an, der ähnliche Sprengkraft hat wie der katalanische Separatismus. Jüngsten Umfragen zufolge kann die linksgerichtete, nationalistische Partei Euskal Herria Bildu in der autonomen Region mit deutlichen Zugewinnen rechnen.