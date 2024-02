Von Michael Bauchmüller

Wie aller Widerstand ins Leere laufen kann, das hat Christian Kühn schon am eigenen Leib gespürt. Stuttgart 21 war das Projekt, das er unbedingt hatte stoppen wollen, in der heißen Phase des Konflikts war er der Vorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Am Ende vereitelte ein Volksentscheid den Ausstieg des Landes aus dem Bahnhofsprojekt, so endete Kühns Kampf. "Das war eine Niederlage", sagt er noch heute. "Das war bitter."