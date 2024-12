Baschar al-Assad:Der Mann, der kein Blut sehen konnte

Doch Bassil al-Assad, passionierter Uniformträger, Pferdesportler und Autonarr, verpasste an einem Wintertag Anfang 1994 auf dem Weg zum Flughafen in der Eile und wegen Regens die Abfahrt: Er starb am Steuer seines schnellen Mercedes. Aus schierer Lust am Fahren hatte der 31-Jährige seinen Chauffeur auf die Rückbank verbannt.

Nur so kam der studierte Augenarzt Baschar nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2000 an die Macht. Kein Wunschkandidat also, sondern die personifizierte Notlösung. Von Optimisten als potenzieller Reformer missgedeutet und während der sehr kurzen Periode des „Frühlings von Damaskus“ anfangs der 2000er-Jahre von hoffnungsfrohen westlichen Staatsmännern und Diplomaten gebauchpinselt, wurde Assad junior zu einem der brutalsten und überlebensfähigsten Führer der an brutalen und überlebensfähigen Führern nicht armen arabischen Welt.

Der leicht lispelnde Syrer, der über sich selbst gesagt haben soll, er könne trotz seines Medizinerberufs eigentlich „kein Blut sehen“, gab von Beginn des arabischen Aufstands 2011 an kein Pardon. Er ließ auf die oft noch jungen Demonstranten schießen, vermutete in seinem von Kindesbeinen anerzogenen Misstrauen gegen jede Art von Pluralität nicht zu Unrecht auch die Muslimbrüder und andere beinharte islamistische Gruppen in ihren Reihen. Also versuchte er, die Rebellion mit unfassbarer Brutalität abzuwürgen.

Der Preis des syrischen Bürgerkriegs, der eigentlich nie geendet hat, sind bis heute geschätzt fast eine halbe Million Tote. Dazu Millionen an Flüchtlingen, die in die benachbarte Türkei und von dort weiter nach Europa zogen – eine Weile war fast die halbe syrische Bevölkerung auf der Flucht. Zerstörte Städte und eine ruinierte Wirtschaft; der Bürgerkrieg führte das Land an den Abgrund, an dem es bis heute verharrt. Die Unterdrückung des Aufstands, das Aushungern ganzer Städte, der Einsatz von Giftgas, die Carte blanche für Wladimir Putins Luftwaffe bei der Terror-Bombardierung von Zivilisten: Ein Platz im Jahrbuch der Unmenschen ist dem heute 59-jährigen Assad sicher. Dazu die politischen Morde, die dokumentiert systematische Folter von jedem nur irgendwie Verdächtigen, die Entführungen und die unmenschlichen Haftbedingungen in den berüchtigten Geheimdienstgefängnissen: Baschar al-Assad dürfte längst die verachtenswerteste arabische Herrscherfigur neben Saddam Hussein sein.

Sein militärisches und politisches Überleben hatte der bereits am Abgrund stehende Gewaltherrscher dabei nicht seiner schlecht geführten Armee, sondern Iran, Russland und der Hisbollah zu verdanken. Von 2013 an schickten die Mullah-Herrscher in Teheran die libanesische Hisbollah aufs syrische Schlachtfeld. Im Schlepptau hatte sie die Geheimdienststrategen der iranischen Revolutionsgarden. Syrien war und ist bis heute für Iran wichtig als Landbrücke nach Libanon und eine strategische Position in Schussweite nach Israel. Die libanesische Hisbollah als bewaffneter anti-israelischer Arm des Mullah-Regimes in Teheran wurde bis zu ihrer jüngsten Niederlage gegen die Armee des jüdischen Staats via Syrien mit Raketen versorgt.

Daher war es fast selbstverständlich, dass die professionell trainierten Hisbollah-Kämpfer an der Seite der wankenden syrischen Truppen in den Krieg einstiegen und begannen, das Blatt militärisch für Assad zu wenden. Endgültig in die Enge getrieben wurden die syrischen Rebellen aber durch den Einsatz der russischen Luftwaffe im Bürgerkrieg. Wladimir Putins Jets griffen kurz nach der Hisbollah ein. Im Austausch für den Kriegseinsatz seiner Armee bekam Moskau Zugriff auf Militärhafen und Flugbasen in Syrien und sicherte sich so ein mit dem Untergang der Sowjetunion verlorenes Standbein in Nahost und am Mittelmeer.

Dem Gewicht der Russen, der Iraner und der Hisbollah hatten die untereinander heillos zerstrittenen Rebellen wenig entgegenzusetzen. Und das trotz westlicher Finanz- und Waffenhilfe, die anfangs noch floss, vor allem aus den USA. Dass die USA zugleich den „Islamischen Staat“ in Syrien mit Kampfflugzeugen und Elitetruppen bekämpfte und sich dabei der Hilfe der syrischen Kurden versicherte, machte den Krieg noch weniger überschaubar. Auch die Türken griffen ein, beschossen Kurden und Assad-Truppen, errichteten ihre Vorposten im Land: Der Krieg in Syrien war auch ein klassischer Stellvertreterkrieg.

Der eigentliche Aufstand selbst wurde getragen von einem wilden Haufen aus wenigen im Grundzug demokratisch orientierten Freiheitskämpfern, vielen Islamisten und zahlreichen internationalen Dschihadisten samt freiwilligen Kämpfern aus arabischen Staaten, der Türkei, Tschetschenien und dem Kaukasus, Indonesien, Malaysia, den USA und Europa. Schnell gewannen die Dschihadisten die Überhand, wurde das Land zum Schlachtfeld eines Heiligen Kriegs der Kopfabschneider, die nicht nur Assads Soldaten massakrierten, sondern in der Hoffnung auf Lösegeld auch Jagd auf internationale Journalisten machten. Die westliche Welt wandte sich immer weiter ab; mithilfe der Russen und der Hisbollah drängte Assad seine Gegner in der Provinz Idlib in die Ecke.

Dort bildeten sie unter der Führung der Gruppe Hayat Tahrir al Scham und des ehemaligen al-Qaida-Kommandeurs Abu Mohamed al-Jowlani einen Rumpfstaat, der seit Jahren zu einem guten Teil von türkischem Geld lebte und de facto heute fast schon eine inoffizielle Provinz der Türkei ist: Türkische Hilfeorganisationen, Banken und andere Einrichtungen bestimmen in Idlib das Bild. Auch den internationalen Zugang über die Grenze zur Türkei kontrolliert Ankaras Geheimdienst.

Interessiert haben der Gewaltherrscher Assad und der komplizierte syrische Bürgerkrieg zuletzt die Welt kaum noch. Viele Experten sagten, der Diktator von Damaskus habe den Konflikt ohnehin gewonnen. Die arabische Welt und auch mancher im Westen streckten die Fühler immer unverhohlener aus.

In der Folge des Massakers vom 7. Oktober in Israel ist das Gefüge des Nahen Ostens wieder in Bewegung geraten. Die syrischen Rebellen haben eine ebenso unerwartete wie offenbar militärisch bestens vorbereitete Offensive gestartet, Aleppo im Handumdrehen eingenommen und den langen Marsch auf Damaskus begonnen. Für den syrischen Gewaltherrscher Baschar al-Asad könnte es nun schnell eng werden ohne die Hilfe der in der Ukraine mit ihrem eigenen Krieg beschäftigten Russen und der im Kampf gegen Israel ums Überleben kämpfenden Hisbollah.