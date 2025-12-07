Zum Hauptinhalt springen

Baschar al-AssadHeute muss er unsichtbar sein

Lesezeit: 2 Min.

Dieses Foto entstand im Juli 2024, da kam Assad noch als Präsident nach Moskau. Nun ist er im Asyl dort, und von einem neuerlichen Treffen mit Putin ist nichts bekannt.
Dieses Foto entstand im Juli 2024, da kam Assad noch als Präsident nach Moskau. Nun ist er im Asyl dort, und von einem neuerlichen Treffen mit Putin ist nichts bekannt. (Foto: FOTO: VALERY SHARIFULIN/AFP)

Am 8. Dezember 2024 floh Syriens gestürzter Machthaber nach Moskau. Dort lernte er, dass Putin die Seinen nicht im Stich lässt. Aber eine Bedingung hat der Kreml offensichtlich gestellt.

Von Bernd Dörries

Einerseits kann man sagen, Baschar al-Assad hat Glück gehabt, dass er dem Klub der getöteten Diktatoren nicht beitreten musste. Dieser inoffiziellen Vereinigung, die ja so große Namen wie Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi und Nicolae Ceaușescu in ihren Reihen hat. Männer, die ihr Volk wie Dreck behandelten und dann selbst im Dreck endeten, hingerichtet, von denen, die sie jahrzehntelang unterdrückt hatten.

Zur SZ-Startseite

Syrien
:Frei nach 43 Jahren

Syriens Regime hatte keinen Menschen so lange eingekerkert wie den Kampfpiloten Raghid al-Tatari. Ein Jahr an der Seite eines Helden, der endlich wieder leben und lieben darf – und zurückkehrt in ein Land, das sich gerade findet.

SZ PlusVon Bernd Dörries (Text) und Mohammed Nammoor (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite