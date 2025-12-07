Einerseits kann man sagen, Baschar al-Assad hat Glück gehabt, dass er dem Klub der getöteten Diktatoren nicht beitreten musste. Dieser inoffiziellen Vereinigung, die ja so große Namen wie Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi und Nicolae Ceaușescu in ihren Reihen hat. Männer, die ihr Volk wie Dreck behandelten und dann selbst im Dreck endeten, hingerichtet, von denen, die sie jahrzehntelang unterdrückt hatten.