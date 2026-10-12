Der Rücktritt von Bärbel Bas als Bundesarbeitsministerin und SPD -Chefin stellt die Koalition vor eine Belastungsprobe. Bas begründete den Schritt mit fehlender Kraft für eine vollumfängliche Ausübung ihrer Aufgaben nach dem Tod ihrer Stieftochter. Zugleich führte sie auch die andauernden Attacken gegen ihre Person als Grund an.

Nachfolger als Bundesarbeitsminister soll Alexander Schweitzer werden, der bis zum Frühjahr SPD-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war. Schweitzer gilt im Vergleich zur Parteilinken Bas als Pragmatiker; sie hatte viele Gegner in der Union und der Wirtschaft, wurde immer wieder als Blockiererin bei Einschnitten im Sozialbereich bezeichnet. Das Arbeits- und Sozialministerium hat mit derzeit 197,34 Milliarden Euro den größten Etat aller Ministerien. Große Strukturreformen werden als dringend notwendig erachtet, da die Sozialausgaben sonst immer weiter zu steigen drohen, zulasten von Bürgern und Arbeitgebern.

Damit führt vorerst Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil allein die SPD. Er schlug dem Präsidium und Vorstand am Montag die Neuwahl der gesamten Parteispitze auf einem vorgezogenen Bundesparteitag Ende Dezember, Anfang Januar vor. Er sprach sich für die Beibehaltung der bisherigen Doppelspitze aus. Klingbeil war seit Samstag über den bevorstehenden Schritt der Duisburgerin informiert, sie will aber ihr Bundestagsmandat weiter ausüben.

Die Union kritisierte, Bas verschleppe unter anderem Entwürfe zur Rentenreform

Bas betonte in einer persönlichen Erklärung: „Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten. Diese möchte ich mir ausreichend nehmen.“ Wegen ihrer privaten Situation hatte sie zuletzt bereits Termine nicht wahrnehmen können und vergangene Woche auch die Teilnahme am Koalitionsausschuss abgesagt. Nach dem Tod ihres Ehemanns vor sechs Jahren ist das ein neuer Schicksalsschlag.

Aber Bas führte auch politische Gründe für den Doppelrücktritt an. „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden.“ Da sie momentan nicht die Kraft aufbringen könne, kurzfristig ihre Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe sie sich entschieden, beide Ämter aufzugeben.

Bas war seit Mai 2025 Bundesarbeitsministerin und seit Juni 2025 mit Klingbeil Vorsitzende der SPD, zuvor war sie von 2021 bis 2025 Bundestagspräsidentin. Besonders großen Unmut in der SPD-Spitze lösten angebliche interne Aussagen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) aus, wonach Bas ja in Berlin derzeit kaum präsent sei und nichts vorlege. Merz habe dies gesagt, obwohl er über die private Notsituation informiert gewesen sei, hieß es in Parteikreisen. Die Union kritisierte, Bas verschleppe Entwürfe zur Rentenreform, zum Arbeitsmarkt mit einer Aufweichung des Acht-Stunden-Tages sowie weitere Verschärfungen bei der Grundsicherung, hieß es.

Der Bundeskanzler zollte Bas in einer ersten Reaktion „Respekt für die Entscheidung“: „Bärbel Bas und ich haben in der Bundesregierung vertrauensvoll zusammengearbeitet. Für das Engagement danke ich ihr.“ Als Vater und Großvater könne er nur erahnen, wie schwer dieser Verlust wiege. „Ihr und ihrer Familie wünsche ich viel Kraft.“

Nach den Erfahrungen bei den Landtagswahlen will die SPD über die Rentenpläne noch einmal neu verhandeln

Klingbeil lobte Bas für ihre Arbeit, etwa das erste Rentenpaket im vergangenen Jahr zur Stabilisierung des Rentenniveaus, ein Tariftreuegesetz und die Verschärfungen beim Vorgehen gegen Sozialbetrug. Bas hatte sich stets gegen den Blockadevorwurf gewehrt und auch bei der Rente kompromissbereit gezeigt. Sie hatte mit Merz erklärt, die Vorschläge der Rentenkommission umsetzen zu wollen, die rund 30 Vorschläge nannte sie ein „Gesamtkunstwerk“, aber nach den Erfahrungen der jüngsten Landtagswahlkämpfe will die SPD noch einmal neu verhandeln. So pocht die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, auf die Beibehaltung der abschlagsfreien Rente bei 45 Beitragsjahren.

Schwesig, die als mögliche Kandidatin für die Nachfolge an der Parteispitze gilt, betonte: „Die Attacken der CDU – trotz ihrer persönlichen schweren Situation – waren unmenschlich und rücksichtslos.“ Klingbeil erklärte zu Bas’ Doppelrücktritt: „Ich bin über die Entscheidung von Bärbel Bas sehr traurig. Hinter den Ämtern sind wir alle nur Menschen.“ Deshalb könne er ihren Schritt persönlich nachvollziehen. „Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. So was gehört sich nicht.“

Diese Worte zeigen auch, wie zerrüttet das Klima in der Koalition ist. Die SPD pocht darauf, dass Reformen kein Selbstzweck seien, sie müssten auch gerecht sein. So wird zum Beispiel bei Gesundheit und Pflege auch eine stärkere Einbeziehung Privatversicherter gefordert, also auch von Beamten und Politikern. Klingbeil sagte eine Indien-Reise, die am Montagabend beginnen sollte, wegen der Lage ab.