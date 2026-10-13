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Streit über politische UmgangsformenIhr habt doch angefangen!

Lesezeit: 2 Min.

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte mit Blick auf einen Untersuchungsausschuss in NRW, „moralische Appelle“ könnten sich auch an die dortige SPD richten.
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte mit Blick auf einen Untersuchungsausschuss in NRW, „moralische Appelle“ könnten sich auch an die dortige SPD richten.
Foto: Chris Emil Janßen/Imago

Nach Vorwürfen der SPD zum „unmenschlichen“ Umgang mit Bärbel Bas keilt CDU-Generalsekretärin Hoppermann zurück: Die SPD in NRW schone nicht mal eine krebskranke Ministerin. Sind die Fälle vergleichbar?

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

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Zumindest eines lässt sich in aller Nüchternheit feststellen: Stehen lassen will in dieser Debatte keiner die Vorwürfe des anderen. Und Vorwürfe, die gibt es jetzt wirklich genug zwischen den Koalitionären von SPD und CDU. Bärbel Bas hat mit der Begründung ihres Rücktritts als Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende am Montag einen Streit über Anstand und Umgang in der Spitzenpolitik in Gang gesetzt, mit Verästelungen, die bis nach Düsseldorf reichen.

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