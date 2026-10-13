Zumindest eines lässt sich in aller Nüchternheit feststellen: Stehen lassen will in dieser Debatte keiner die Vorwürfe des anderen. Und Vorwürfe, die gibt es jetzt wirklich genug zwischen den Koalitionären von SPD und CDU. Bärbel Bas hat mit der Begründung ihres Rücktritts als Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende am Montag einen Streit über Anstand und Umgang in der Spitzenpolitik in Gang gesetzt, mit Verästelungen, die bis nach Düsseldorf reichen.