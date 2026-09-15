In Deutschland werden nach Einschätzung der Krankenkasse Barmer immer noch Millionen Patientinnen und Patienten unnötigerweise stationär im Krankenhaus behandelt. Jeder fünfte vollstationäre Krankenhausfall wäre im Jahr 2025 in Deutschland grundsätzlich auch ambulant behandelbar gewesen. Das sind knapp 3,5 Millionen, wie die Kasse am Dienstag in ihrem erweiterten Versorgungskompass vorrechnet. 2019 lag der Anteil bei 24 Prozent oder gut 4,5 Millionen Fällen. Ambulantisierbare Krankenhausfälle sind Behandlungen oder Eingriffe, die traditionell stationär im Krankenhaus durchgeführt wurden. Sie könnten jedoch ohne Qualitätsverlust ambulant erbracht werden, sofern weder medizinische noch patientenbezogene Faktoren, etwa Gebrechlichkeit, einer ambulanten Versorgung entgegenstehen. Beispiele sind etwa Augen-Operationen bei Grauem Star, Gelenkspiegelungen oder kleinere chirurgische Eingriffe.

Zusätzlich rechnet die Krankenkasse vor, dass 2025 auch 4,67 Millionen „ambulant-sensitive Krankenhausfälle“ vermeidbar gewesen wären. Das sind Krankenhausaufenthalte, die durch eine rechtzeitige und bessere medizinische Versorgung in einer Arztpraxis oder im Heim hätten vermieden werden können. Klassische Beispiele hierfür sind stationäre Aufnahmen wegen chronischer Leiden wie Diabetes mellitus, Herzinsuffizienz, schwerem Bluthochdruck oder Asthma. Auch bei akuten Problemen wie Zahnentzündungen oder einfachen Harnwegsinfekten wäre ein Krankenhausaufenthalt bei rechtzeitiger Behandlung in der Regel vermeidbar. „Der Gesetzgeber hat zwar einiges getan, um das Prinzip ‚ambulant vor stationär‘ zu stärken. Der bisherige Effekt reicht aber noch nicht aus. Es muss deutlich mehr getan werden, um das verbleibende Ambulantisierungspotenzial zu heben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Christoph Straub.