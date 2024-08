Von Fabian Fellmann, Peter Burghardt, Chicago

Es wird öfter mal gejubelt im United Center von Chicago, wo sonst Basketbälle und Pucks fliegen. Doch die Schreie von ungefähr 15 000 Menschen dürften am Dienstagabend so ziemlich zum Lautesten gehört haben, was diese Halle je erfüllt hat. Es war der ekstatische Empfang für eine Frau, die viele US-Demokraten am liebsten an ihrer Spitze gesehen hätten in diesem verrückten Wahlkampf.