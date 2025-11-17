Der Kopf von Sheikh Hasina war bereits in einen Galgenstrick montiert. Wenn es nach dem Plakat von Demonstranten ginge, die am Montag vor dem Sondergericht in Dhaka auf das Urteil warteten, wäre das die gerechte Strafe für die ehemalige Premierministerin von Bangladesch. Und so kam es dann auch. Um kurz vor 15 Uhr wurde Hasina in Abwesenheit zum Tod verurteilt.