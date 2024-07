Die Straßen von Dhaka waren am Samstag fast leer: Die Regierung hat eine Ausgangssperre verhängt, Soldaten patrouillieren durch die Hauptstadt von Bangladesch . Aber es ist zu bezweifeln, dass die Proteste auf diese Weise zur Ruhe kommen werden. Nachdem die Demonstrationen der Studierenden gegen festgesetzte Quoten an Universitäten und im öffentlichen Dienst eskaliert waren, sind in der vergangenen Woche mindestens 105 Menschen getötet worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Die seit Anfang Juli anhaltenden Demonstrationen richten sich gegen die mögliche Wiedereinführung eines alten Quotensystems. Es sieht vor, mehr als die Hälfte der Stellen im Öffentlichen Dienst für bestimmte Gruppen zu reservieren - etwa für Nachkommen von Soldaten, die 1971 für die Unabhängigkeit des Landes kämpften, für Frauen sowie Menschen aus armen Gegenden. Tausende junge Menschen fordern hingegen ein System, das mehr auf Leistung setzt.

Am Donnerstag wurde das mobile Internet in großen Teilen des Landes blockiert, Internet- und Messenger-Dienste funktionieren nicht mehr, das Land ist von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten. Wichtige Regierungswebsites, darunter die der Zentralbank, der Polizei und des Büros des Premierministers, wurden trotzdem von einer Hacker-Gruppe infiltriert, die sich „THE R3SISTANC3“ nennt. In einer Nachricht, die am Freitag auf der Website des Büros der Premierministerin veröffentlicht wurde, forderten die Hacker ein Ende der Gewalt: „Es ist kein Protest mehr. Es ist jetzt ein Krieg.“

Eine andere Nachricht auf der Website lautete: „Die Regierung hat das Internet abgeschaltet, um uns zum Schweigen zu bringen und ihre Aktionen zu verbergen. Wir müssen über die Geschehnisse vor Ort informiert bleiben.“ Vor allem geht es der Regierung wohl darum, die Kommunikation im Land einzuschränken, denn die Proteste liefen am Freitag trotz eines Verbots öffentlicher Versammlungen weiter. In Narsingdi, einem zentralen Bezirk von Dhaka, stürmten Demonstranten Medienberichten zufolge am Freitag ein Gefängnis und befreiten über 850 Insassen, bevor sie die Einrichtung in Brand setzten. Am Freitagabend wurde eine landesweite Ausgangssperre verhängt.

Detailansicht öffnen Soldaten auf einer Straße in Dhaka am Samstagmorgen: Die Regierung hat eine Ausgangssperre verhängt. (Foto: MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Nach Angaben von Krankenhäusern in ganz Bangladesch gab es bei den Zusammenstößen nicht nur Tote, sondern auch Tausende Verletzte. Im Dhaka Medical College Hospital wurden am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr Ortszeit allein 27 Leichen eingeliefert, wie Reuters berichtet. Die Polizei war seit Anfang vergangener Woche mit Tränengas gegen die Studenten vorgegangen und nachdem Premierministerin Sheikh Hasina, 77, die Lage nicht deeskalieren konnte oder wollte, warfen die Protestierenden Ziegelsteige und zündeten Fahrzeuge an.

Die Premierministerin bezeichnete die Demonstrierenden als „Kollaborateure“

Sheikh Hasina lehnt die Forderungen der Demonstranten nach einer Abschaffung der Quote für Angehörige ehemaliger Freiheitskämpfer ab, von der viele Mitglieder ihrer Partei profitieren. Sie verwies darauf, dass der Oberste Gerichtshof am 7. August ein Urteil in dieser Sache sprechen werde. Die Demonstranten bezeichnete sie als „Razakar“, als Kollaborateure, eine schwere Beleidigung in Bangladesch, die noch aus Zeiten des Bürgerkriegs stammt, genau wie die umstrittene Quotenregelung.

Bangladesch löste sich 1971 in einem blutigen Bürgerkrieg von Pakistan, Millionen Menschen wurden getötet und vergewaltigt. Als Razakar bezeichnete man diejenigen, die Mitbürger an die pakistanische Armee verrieten. Sheikh Hasina ist die Tochter von Sheikh Mujibur Rahman, der die damalige Freiheitsbewegung anführte und als Gründervater von Bangladesch gilt. Sie regiert Bangladesch seit 2009 ununterbrochen, war als Verteidigerin der Demokratie angetreten - mit den Jahren wurde sie allerdings immer autoritärer. Erst im Januar dieses Jahres wurde Sheikh Hasina wieder in ihrem Amt bestätigt, in einer Wahl, die so massiv zu ihren Gunsten manipuliert worden war, dass die Opposition zum Boykott aufrief.

Es gibt in Bangladesch über 30 Millionen Arbeitslose bei 170 Millionen Einwohnern. Der Privatsektor baut Stellen ab, umso begehrter sind Posten beim Staat, die mit jener Quote belegt sind, gegen die nun so heftig protestiert wird.

Verschiedene Fernsehsender berichteten am Samstag, dass die Ausgangssperre für zwei Stunden gelockert wurde, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, einzukaufen oder andere Dinge zu erledigen. Diejenigen, die sich auf die Straße wagten, wurden an Kontrollpunkten von Armeeangehörigen kontrolliert, wie Fernsehbilder zeigten. Sheikh Hasina sagte ihre für Sonntag geplante Reise nach Spanien und Brasilien wegen der Proteste ab, berichtete ihr Pressesprecher. Internationale Rechtsgruppen haben die Internetsperre und das Vorgehen der Sicherheitskräfte kritisiert. Die Europäische Union erklärte, sie sei tief besorgt über die Gewalt und den Verlust von Menschenleben.