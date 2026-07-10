Diese Woche berichteten manche Medien in Bangladesch über den Tod der jungen Mutter Barna Khanam aus dem Landkreis Kashiani im Distrikt Gopalganj. Sie berichteten nicht viel, die Angaben der Polizei waren wohl auch nicht besonders umfassend. Aber es reichte, um zu verstehen, dass wohl auch Barna Khanam zu jenen Ehefrauen im südasiatischen Land gehörte, die schweigend die Brutalität ihrer Männer ertragen.
Bangladesch„Die Gewalt wird schlimmer, weil Fundamentalisten stärker werden“
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Menschenrechtsorganisationen in dem südasiatischen Land beklagen immer mehr Verbrechen an Frauen und Kindern. Islamistische Strömungen stärken Weltbilder, die solches Unrecht befördern.
Von Thomas Hahn, Dhaka
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