Bangladesch„Die Gewalt wird schlimmer, weil Fundamentalisten stärker werden“

Diese Woche berichteten manche Medien in Bangladesch über den Tod der jungen Mutter Barna Khanam aus dem Landkreis Kashiani im Distrikt Gopalganj. Sie berichteten nicht viel, die Angaben der Polizei waren wohl auch nicht besonders umfassend. Aber es reichte, um zu verstehen, dass wohl auch Barna Khanam zu jenen Ehefrauen im südasiatischen Land gehörte, die schweigend die Brutalität ihrer Männer ertragen.