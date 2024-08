Das Militär hat nun wieder das Sagen in Bangladesch. Aber diesmal ist etwas anders

Von David Pfeifer

Nach der Flucht von Premierministerin Sheikh Hasina ist General Waker-us-Zaman, 58, die mächtigste Person in Bangladesch, auch wenn er diese Macht nicht annehmen möchte. Erst am 23. Juni war er für drei Jahre zum Armeechef ernannt worden, seitdem musste er mit ansehen, wie die zunächst friedlichen Proteste der Studenten in Gewalt umschlugen, bei denen mehr als 300 Menschen starben, 10 000 inhaftiert wurden und schließlich nur die Forderung blieb, die Premierministerin müsse abtreten. Die Polizei ging hart gegen die Demonstrierenden vor, doch die Wut wuchs weiter. Es kann sein, dass Sheikh Hasina ihr eigenes Ende besiegelte, als sie schließlich das Militär zu Hilfe rief.