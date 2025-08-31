Das Verfassungsgericht in Bangkok hat die Premierministerin abgesetzt, Thailand steht vor möglichen Neuwahlen. Dabei kann sich das Land eigentlich keine weiteren Machtkämpfe leisten.

Von David Pfeifer, Bangkok

Thailändische Politik kann man sich am besten als Seifenoper vorstellen. Es geht um Intrigen, mächtige Familien, Ränkespiele und am Ende siegt selten das Gute. Das Verfassungsgericht in Bangkok hat die Regierung am Freitag in eine weitere Krise gestürzt. In einer 6:3-Entscheidung erklärte das Gericht, Premierministerin Paetongtarn Shinawatra habe ihre privaten Interessen über die Interessen der Nation gestellt und dem Ansehen Thailands geschadet. Das bedeutet, dass sie für lange Zeit nicht mehr politisch aktiv sein darf. Suspendiert war sie schon während des Prozesses. Die Frage ist, wie es nun weitergehen kann.