Die Bamf-Außenstelle in Bremen, in der übermäßig viele Flüchtlinge positive Asylbescheide bekommen haben

Nie zuvor in der Kriminalgeschichte des Bundeslands Bremen haben so viele Ermittler gleichzeitig an der Aufklärung eines Falles gearbeitet. Die polizeiliche Ermittlungsgruppe 501, Rufname "Antrag", zählte in der Spitze 45 Köpfe. Seit Mai 2018 recherchierten sie die Details zu einem Fall, der seinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, er heißt dort "die Bremer Bamf-Affäre".

Nun hat die EG Antrag ihre Arbeit weitgehend abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft Bremen ihre Schlüsse gezogen und das Landgericht eine Anklage auf dem Tisch: Insgesamt 121 Straftaten werden der früheren Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sowie zwei auf Asylrecht spezialisierten Anwälten aus Hildesheim und Oldenburg vorgeworfen.

Die drei Angeschuldigten sollen nach Darstellung der Staatsanwaltschaft über einen Zeitraum von fast vier Jahren hinweg unter anderem Verstöße gegen das Asyl- und Aufenthaltsrecht begangen, sich der Vorteilsannahme und -gewährung schuldig gemacht, Urkunden gefälscht und Dienstgeheimnisse gebrochen haben. So sein ein System der Willkür entstanden, heißt es in der Anklageschrift, die Süddeutsche Zeitung und NDR einsehen konnten.

Vor allem Ulrike B., einst Bremer Bamf-Leiterin, und der Hildesheimer Rechtsanwalt Irfan Çakar hätten, wie es heißt, nach Gutdünken und rechtswidrig dafür gesorgt, dass bereits abgelehnte Asylbewerber in Deutschland bleiben konnten oder dass Rückführungen in andere europäische Länder wie Rumänien, Bulgarien, Spanien oder Frankreich verhindert wurden.

Der ehemaligen Bamf-Leiterin Ulrike B. halten die Ermittler dabei persönliche Motive vor, so habe sie etwa den Rechtsanwalt Çakar zutiefst verehrt. Dieser wiederum habe die Zuneigung ausgenutzt, um seinen Mandanten den Verbleib in Deutschland zu ermöglichen - und daran gut zu verdienen. Die Staatsanwaltschaft rechnet vor, dass Çakar mit diesem ihrer Meinung nach geschäftsmäßigem Asylmissbrauch mehr als 50 000 Euro an Anwaltshonoraren verdient habe, der zweite angeschuldigte Anwalt Cahit T. gut 10 000 Euro.